Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Белоруссии разрешить вернуться в страну главе Римско-католической церкви (РКЦ) в республике, митрополиту Минско-Могилевскому Тадеушу Кондрусевичу. Он написал об этом в своем Twitter-аккаунте 2 сентября

Лукашенко объяснил, почему главного католика Белоруссии не пускают домой © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool Александра Лукашенко, глава белорусской католической церкви может иметь более одного гражданства, а также «получил задание на польской стороне».

«Белорусские власти должны разрешить возвращение архиепископа Кондрусевича, чтобы он мог присматривать за своей паствой во время продолжающихся протестов. Он и весь белорусский народ должны иметь возможность пользоваться своими основными свободами, включая свободу вероисповедания», — призвал Помпео.

Belarusian authorities should allow the re-entry of Archbishop Kondrusiewicz, so he can tend to his flock during the ongoing protests. He and all Belarusian people must be allowed to exercise their fundamental freedoms, including freedom to worship. https://t.co/S5Gyiq7SdB — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 1, 2020

Ранее на официальном сайте РКЦ в Белоруссии были размещены выдержки из интервью Кондрусевича польскому католическому телеканалу TV Trwam, в котором глава белорусских католиков заявил, что президентские выборы в стране прошли «нечестно». По его мнению, белорусский народ «дорос до того, чтобы отстаивать свои права, и это уже другое поколение, чем 26 лет назад».

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву.

После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.