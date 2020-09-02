Лукашенко объяснил, почему главного католика Белоруссии не пускают домой
Лукашенко объяснил, почему главного католика Белоруссии не пускают домой
© AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool
В понедельник, 31 августа, Кондрусевич возвращался из Польши, где находился в командировке. При этом ему отказали во въезде в Белоруссию без объяснения причин. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, глава белорусской католической церкви может иметь более одного гражданства, а также «получил задание на польской стороне».

«Белорусские власти должны разрешить возвращение архиепископа Кондрусевича, чтобы он мог присматривать за своей паствой во время продолжающихся протестов. Он и весь белорусский народ должны иметь возможность пользоваться своими основными свободами, включая свободу вероисповедания», — призвал Помпео.

Ранее на официальном сайте РКЦ в Белоруссии были размещены выдержки из интервью Кондрусевича польскому католическому телеканалу TV Trwam, в котором глава белорусских католиков заявил, что президентские выборы в стране прошли «нечестно». По его мнению, белорусский народ «дорос до того, чтобы отстаивать свои права, и это уже другое поколение, чем 26 лет назад».

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву.

После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.