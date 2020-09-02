Белорусская оппозиция не готова к тяжелой борьбе за власть, заявил в интервью изданию Украина.ру журналист Алан Мамиев

«В Белоруссии нет людей, готовых умирать и убивать, без этого любая попытка свержения власти — это смесь балагана и карнавала, где каждый себе выбирает роль по вкусу, но с первым ударом колокола возвращается к привычной жизни. Власть не дают, её берут, тяжёлым кровавым усилием. Нынешняя лукашенковская оппозиция к такой борьбе не готова. Поэтому пока все закончится для Лукашенко хорошо», — считает собеседник издания.

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Алан Мамиев: Пока Белоруссия не объединилась с Россией, Лукашенко будет нужен © из личного архива Алана Мамиева Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти.