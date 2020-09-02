В Европе не хотят видеть Белоруссию, пошедшую по украинскому сценарию. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил российский политолог Олег Неменский

Олег Неменский: Россия может предложить проект интеграции, понятный и сторонникам Лукашенко, и его противникам © РИА Новости, Нина Зотина

«К тому же там отмечают, что Белоруссия сильно отличается от Украины в экономическом и культурном плане. Белоруссия не имеет своих источников дохода, каким является сырьевая промышленность Украины, в Белоруссии сырьевая индустрия очень небольшая, то есть внутренних источников экономической стабилизации в ней фактически нет. Кроме того, значительная часть населения настроена пророссийски, с их мнением в Европе не могут не считаться», — рассказал Олег Неменский.

Таким образом, в Европе опасаются получить проблемную Белоруссию, в которой начался бы тяжелейший экономический кризис и развал промышленности, добавил собеседник издания.

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