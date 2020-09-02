За рубежом не готовы предложить Белоруссии европейскую перспективу и содержать ее в случае экономического краха, который неминуем при развороте страны на Запад, так как в Европе на это нет средств, считает собеседник издания.
«К тому же там отмечают, что Белоруссия сильно отличается от Украины в экономическом и культурном плане. Белоруссия не имеет своих источников дохода, каким является сырьевая промышленность Украины, в Белоруссии сырьевая индустрия очень небольшая, то есть внутренних источников экономической стабилизации в ней фактически нет. Кроме того, значительная часть населения настроена пророссийски, с их мнением в Европе не могут не считаться», — рассказал Олег Неменский.
Таким образом, в Европе опасаются получить проблемную Белоруссию, в которой начался бы тяжелейший экономический кризис и развал промышленности, добавил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.