Бабарико находится в СИЗО, на него заведено уголовное дело «о принятии должностным лицом для себя материальных ценностей в особо крупном размере в составе организованной группы».
Цепкало покинул страну вместе с двумя сыновьями до выборов, которые состоялись 9 августа. Позднее, 15 августа, он сообщил, что в Белоруссии на него заведено уголовное дело, позже политика объявили в межгосударственный розыск. В настоящее время Валерий и его супруга находятся в Варшаве.
Эксперт отметил, что хотя эти люди популярнее Светланы Тихановской, их избрание на пост главы государства не отвечает ни интересам Белоруссии, ни интересам России.
«Бабарико — это такой белорусский Порошенко. А Цепкало — это такой флюгер, который не представляет из себя по сути ничего», — считает Дзермант.
Политолог отметил, что Бабарико является типичным прозападным финансистом, который даже если бы и пообещал что-то России, то предал бы ее, а Цепкало, который сначала комплиментарно отзывался о России, впоследствии уехал в Киев, где общался я антироссийскими кругами.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков оценивается в 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).