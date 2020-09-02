Если белорусская оппозиция придет к власти, она сделает ставку на Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, освободив Бабарико из тюрьмы и вернув Цепкало на родину. Но если один из них займет президентский пост, последствия для республики будут плачевными. Об этом рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант в недавнем интервью радио «Аврора»

Дзермант назвал возможного посредника на переговорах власти и оппозиции в Белоруссии © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Цепкало покинул страну вместе с двумя сыновьями до выборов, которые состоялись 9 августа. Позднее, 15 августа, он сообщил, что в Белоруссии на него заведено уголовное дело, позже политика объявили в межгосударственный розыск. В настоящее время Валерий и его супруга находятся в Варшаве.

Эксперт отметил, что хотя эти люди популярнее Светланы Тихановской, их избрание на пост главы государства не отвечает ни интересам Белоруссии, ни интересам России.

«Бабарико — это такой белорусский Порошенко. А Цепкало — это такой флюгер, который не представляет из себя по сути ничего», — считает Дзермант.

Политолог отметил, что Бабарико является типичным прозападным финансистом, который даже если бы и пообещал что-то России, то предал бы ее, а Цепкало, который сначала комплиментарно отзывался о России, впоследствии уехал в Киев, где общался я антироссийскими кругами.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков оценивается в 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).