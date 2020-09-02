Эксперт отметил, что Россия пересматривает свою политику в отношениях с Минском, поэтому перед Лукашенко встанет вопрос ребром — или он реально интегрируется с РФ, или останется один на один с майданщиками и разрушающейся дотационной экономикой.
«Я ему сейчас не завидую, но в какой-то степени он сам загнал себя в этот угол, пытаясь избежать необходимости выбирать раньше. Но, тем не менее, от этого никуда не денешься — больше существовать в том виде, в котором она существовала, Белоруссия не может», — уверен Ищенко.
Политолог добавил, что сегодняшние протесты — это только начало, поскольку Лукашенко уже создал в обществе майданные силы.
По его мнению, если Белоруссия будет оставаться такой же, как сейчас, то оппозиция в перспективе будут усиливаться и усиливаться быстро, а власть будет быстро слабеть.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).