Белоруссия уже не сохранится в том виде, в котором она существует сейчас, даже если при власти останется действующий президент Александр Лукашенко, которому предстоит делать серьезный выборы. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в эфире интернет-канала PolitWera

Ищенко объяснил, почему для Лукашенко никогда не исчезнет угроза нового Майдана © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool

«Я ему сейчас не завидую, но в какой-то степени он сам загнал себя в этот угол, пытаясь избежать необходимости выбирать раньше. Но, тем не менее, от этого никуда не денешься — больше существовать в том виде, в котором она существовала, Белоруссия не может», — уверен Ищенко.

Политолог добавил, что сегодняшние протесты — это только начало, поскольку Лукашенко уже создал в обществе майданные силы.

По его мнению, если Белоруссия будет оставаться такой же, как сейчас, то оппозиция в перспективе будут усиливаться и усиливаться быстро, а власть будет быстро слабеть.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).