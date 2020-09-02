Польша развивает в Восточной Европе свой геополитический проект, рассказал в интервью изданию Украина.ру российский политолог Олег Неменский

«Ее расчет строится на том, что она как среднее государство может получить большой вес в Европе, начать говорить на равных со своими западноевропейскими партнерами за счет статуса региональной державы. Для этого она проводит очень активную политику как в центральноевропейском регионе, так и на постсоветском пространстве», — рассказал собеседник издания.

Здесь интересы Польши совпадают с интересами той части политической элиты США, которая настроена на ухудшение отношений с Россией и контролирует американскую политику на постсоветском пространстве.

«Все это проходит в рамках геополитической концепции возрождения Речи Посполитой как федерального регионального объединения. Для этого Варшаве необходимо привлечение на свою сторону Белоруссии, ее радикальный отрыв от России и подключение к интеграционным процессам в Европе», — объяснил политолог.

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Люблинский треугольник. Справка © commons.wikimedia.org, Grigorius m

Совместная декларация о создании «Люблинского треугольника» была подписана 28 июля 2020 года в Люблине, что и обусловило название формата. Именно в Люблине в июле 1569 года была подписана Люблинская уния о создании из Королевства Польша и Великого Княжества Литовского федеративного государства Речи Посполитой.