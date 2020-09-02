Как только распался Советский Союз и Украина фактически отделилась от России, подчеркнул эксперт, она фактически стала искать себе нового владельца, поскольку независимость украинская власть понимает исключительно как независимость от России.
«Если рабы восстают, они восстают либо для того, чтобы стать новыми хозяевами, либо для того, чтобы найти нового хорошего хозяина. В данном случае Украина ищет нового хозяина», — констатировал Царев.
Тем не менее, прогнозирует политик, в связи с тем, что на Украине открылся общеевропейский рынок труда, украинские зарплаты будут постепенно приближаться к европейским, и уровень жизни так или иначе будет расти.
Однако, добавил экс-депутат, с учетом деиндустриализации и большого роста коррупционной составляющей украинцы, помимо роста зарплат, столкнутся и с серьезными издержками.