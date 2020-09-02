Украина сейчас попала в тотальную зависимость от внешних игроков просто потому, что на самом деле она никогда не хотела быть независимой. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Царев: В СССР у Украины было больше свободы, чем сегодня — видео

«Если рабы восстают, они восстают либо для того, чтобы стать новыми хозяевами, либо для того, чтобы найти нового хорошего хозяина. В данном случае Украина ищет нового хозяина», — констатировал Царев.

Тем не менее, прогнозирует политик, в связи с тем, что на Украине открылся общеевропейский рынок труда, украинские зарплаты будут постепенно приближаться к европейским, и уровень жизни так или иначе будет расти.

Однако, добавил экс-депутат, с учетом деиндустриализации и большого роста коррупционной составляющей украинцы, помимо роста зарплат, столкнутся и с серьезными издержками.