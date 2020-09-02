Президенту Украины Владимиру Зеленскому сейчас очень нужны успехи. И провокация с 33-мя россиянами в Белоруссии, которая организовывалась СБУ и Службой внешней разведки Украины под руководством американских спецслужб, должна была стать такой победой. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Царев: В СССР у Украины было больше свободы, чем сегодня — видео Владимир Путин назвал задержание 33 россиян совместной акцией спецслужб Украины и США. По его сведениям, этим людям предложили легальную работу в третьих странах, заманили на территорию Белоруссии и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании.

Зеленский и глава администрации убедили себя в том, отметил эксперт, что россияне скоро будут на территории Украины, и они смогут на весь мир рапортовать о том, какие сложные операции они умеют проделывать на территории других стран.

Однако, по его мнению, после слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что с задержанными будут поступать в соответствии с законом, стало понятно, что Минск не будет выдавать их Украине.

«А по закону люди, которые ничего плохого не делали на территории Белоруссии (они сами рассказали, что приехали и просто жили в санатории), то их просто выдали на территорию России», — констатировал Царев.

Политик добавил, что это решение вызвало такой шок в украинской власти, что Зеленский позволил себе некорректные высказывания в адрес Лукашенко.