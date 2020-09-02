Россия понимает, что нет особых надежд на выполнение Украиной Минских соглашений. Поэтому она пытается убедить Киев в том, что это необходимо, при помощи Германии и Франции. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

Владимир Корнилов о диверсиях СБУ: Путин должен жестко предупредить Зеленского © РИА Новости, Владимир Трефилов

Корнилов подчеркнул, что у России еще есть немало инструментов для принуждения агрессора к миру, выразив при этом надежду, что Украина не даст поводов к тому, чтобы Москва задействовала эти инструменты, как это было с Грузией в 2008-м.

Политолог добавил, что Украина изначально выбрала пагубный для себя путь построения унитарного государства, который разрушал ее изнутри, и если она не извлечет из этого уроки, процесс развала и распада Украины будет продолжен.

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