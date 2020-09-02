«И мы видим, что иногда после того, как Германия и Франция начинает хотя бы минимальное давление на Украину, Зеленский идет на прекращение огня, на обмен пленными, на разведение в дополнительных точках и так далее», — указал эксперт.
Корнилов подчеркнул, что у России еще есть немало инструментов для принуждения агрессора к миру, выразив при этом надежду, что Украина не даст поводов к тому, чтобы Москва задействовала эти инструменты, как это было с Грузией в 2008-м.
Политолог добавил, что Украина изначально выбрала пагубный для себя путь построения унитарного государства, который разрушал ее изнутри, и если она не извлечет из этого уроки, процесс развала и распада Украины будет продолжен.
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