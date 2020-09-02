На прошлой неделе Путин назвал задержание 33 россиян в Белоруссии совместной акцией спецслужб Украины и США. При этом за последнее время произошло задержание блогера Андрея Пыжа по подозрению в передаче секретных данных украинской разведке, задержание военнослужащего из Барнаула, которому предъявлено обвинение в государственной измене, а также арест завербованных агентов СБУ, пытавшихся похитить одного из командиров донбасского ополчения.
«Может быть, настало время так же жестко предупредить Зеленского, что он заигрался с назначением этих диверсантов на высокие должности. И если он не сделает соответствующих выводов, то России придется переносить свои операции на территорию Украины», — категоричен эксперт.
Политолог подчеркнул, что ни о каком доверии между Путиным и Зеленским речи никогда не было, поскольку Путин прекрасно знает, что Зеленский — не политик, и говорить о том, что договоренности с ним многое значат, не приходится.
«Но мы ведь в данном случае говорим не о доверии/недоверии. Речь идет о том, что надо как-то предупредить. И если это действительно будет продолжено, то тогда у России не останется другого выбора», — уверен Корнилов.
Специалист добавил, что если и сейчас не начать отвечать украинским спецслужбам более решительно, то они пойдут дальше и будут совершать теракты и диверсионные атаки в российских городах.
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