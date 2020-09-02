Президент РФ Владимир Путин должен предупредить своего украинского коллегу Владимира Зеленского, что если украинские спецслужбы не прекратят свою активность на территории России, то России придется переносить свои операции на территорию Украины. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

Владимир Корнилов о диверсиях СБУ: Путин должен жестко предупредить Зеленского © РИА Новости, Владимир Трефилов Андрея Пыжа по подозрению в передаче секретных данных украинской разведке, задержание военнослужащего из Барнаула, которому предъявлено обвинение в государственной измене, а также арест завербованных агентов СБУ, пытавшихся похитить одного из командиров донбасского ополчения.

«Может быть, настало время так же жестко предупредить Зеленского, что он заигрался с назначением этих диверсантов на высокие должности. И если он не сделает соответствующих выводов, то России придется переносить свои операции на территорию Украины», — категоричен эксперт.

Политолог подчеркнул, что ни о каком доверии между Путиным и Зеленским речи никогда не было, поскольку Путин прекрасно знает, что Зеленский — не политик, и говорить о том, что договоренности с ним многое значат, не приходится.

«Но мы ведь в данном случае говорим не о доверии/недоверии. Речь идет о том, что надо как-то предупредить. И если это действительно будет продолжено, то тогда у России не останется другого выбора», — уверен Корнилов.

Специалист добавил, что если и сейчас не начать отвечать украинским спецслужбам более решительно, то они пойдут дальше и будут совершать теракты и диверсионные атаки в российских городах.

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