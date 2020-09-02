Внутренняя причина протестов в Белоруссии заключается в определенной усталости части населения от действующей власти и в некоторых ошибках власти в социально-экономической сфере. Об этом рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант в недавнем интервью радио «Аврора»

Алексей Дзермант: Россия может выступить посредником на переговорах власти и оппозиции в Белоруссии © Facebook, Алексей Дзермант

Что касается внешних причин, указал политолог, был очень серьезный внешний глубинный фактор, который состоит в том, что в период пандемии и экономического кризиса очень активно идут попытки передела мира.

«И в какой-то момент часть тех кукловодов, которые стоят за организаторами событий в Беларуси, поняли, что сейчас тот момент, когда можно попытаться страну взорвать, устранить этот строй и хотя бы часть республику перетянуть в западный лагерь. Не зря нас очень серьезно пытались с Россией посссорить, чтобы Россия плечо не подставила», — считает Дзермант.

Специалист добавил, что основная ошибка белорусских властей состоит в том, что они ошибочно полагали, будто бы президентские выборы пройдут так же тихо и спокойно, как и в 2015 году, и не купировали все риски.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).