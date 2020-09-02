Эксперт отметил, что ситуация с коронавирусом и геополитическая обстановка последнего времени заставляла бы предположить иной вариант, но в какой-то момент власть оказалась не готова к радикализации протестов и допустила ошибки.
«Да, я согласен, что Лукашенко сейчас по сути приходится заново вести предвыборную агитацию, чтобы людей, особенно рабочих, все же склонить на свою сторону, и объяснять, что будет, если оппозиция придет к власти», — указал Дзермант.
Также, по его мнению, власти полагали, что новые средства коммуникации (особенно телеграм-каналы) не окажут особого мобилизационного эффекта, однако все произошло с точностью до наоборот.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).