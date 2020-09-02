Основная ошибка белорусских властей состоит в том, что они ошибочно полагали, будто бы президентские выборы пройдут так же тихо и спокойно, как и в 2015 году. Об этом рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант в недавнем интервью радио «Аврора»

Алексей Дзермант: Россия может выступить посредником на переговорах власти и оппозиции в Белоруссии © Facebook, Алексей Дзермант

«Да, я согласен, что Лукашенко сейчас по сути приходится заново вести предвыборную агитацию, чтобы людей, особенно рабочих, все же склонить на свою сторону, и объяснять, что будет, если оппозиция придет к власти», — указал Дзермант.

Также, по его мнению, власти полагали, что новые средства коммуникации (особенно телеграм-каналы) не окажут особого мобилизационного эффекта, однако все произошло с точностью до наоборот.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).