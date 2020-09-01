Президент Украины Владимир Зеленский не выполняет достигнутые соглашения по Донбассу, если это продолжится, то он разделит судьбу своего предшественника Петра Порошенко, сказал политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

«Киевский режим не выполняет те договоренности, которые были достигнуты на последнем саммите в Париже. Если Киев их так и не будет выполнять, возможно, что Зеленский просто-напросто окажется в положении Порошенко, когда Москва отказывалась вести с ним переговоры», — сказал эксперт.

Зеленский пошёл дальше Порошенко: Украина отказывается от Минских соглашений © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

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