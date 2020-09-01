«Киевский режим не выполняет те договоренности, которые были достигнуты на последнем саммите в Париже. Если Киев их так и не будет выполнять, возможно, что Зеленский просто-напросто окажется в положении Порошенко, когда Москва отказывалась вести с ним переговоры», — сказал эксперт.
Марков подчеркнул, что «Москва отказывалась вести переговоры с Порошенко, потому что он все время обманывал», поскольку «нет смысла вести переговоры с теми, кто тебя все время обманывает».
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