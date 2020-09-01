Репрессивный киевский режим — это диктатура, при этом Украина мечтает о мире и хочет дружить с Россией, сказал политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

«Украина и украинский репрессивный режим — это абсолютно разные вещи. Украина мечтает о мире. Украина хочет дружить с Россией. Украина мечтает о свободе и демократии. А киевский репрессивный режим является диктатурой», — подчеркнул Марков.

Украинская смута. Через пять лет после гибели под стенами Рады нацгвардейцев виновные не наказаны © AP, Efrem Lukatsky

В то же время заставить киевский режим выполнять договоренности можно и нужно, для этого необходимо «постоянно повышать цену неисполнения обязательств».

Украинский режим «должен понимать, что если он не будет выполнять обязательства, ему будет хуже», считает Марков.

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