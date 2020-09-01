«Украина и украинский репрессивный режим — это абсолютно разные вещи. Украина мечтает о мире. Украина хочет дружить с Россией. Украина мечтает о свободе и демократии. А киевский репрессивный режим является диктатурой», — подчеркнул Марков.
Поэтому, по его словам, говорить о том, что Москва заставит Украину что-то делать, например, выполнять Минские соглашения, «это политически безграмотная и ущербная для России позиция».
В то же время заставить киевский режим выполнять договоренности можно и нужно, для этого необходимо «постоянно повышать цену неисполнения обязательств».
Украинский режим «должен понимать, что если он не будет выполнять обязательства, ему будет хуже», считает Марков.
С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.