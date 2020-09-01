Ранее в августе были осуществлены попытки вывезти на территорию Украины 33 российских граждан с целью дальнейшего задержания, а также сорвался захват россиянина в Московской области украинскими агентами, намеревавшимися вывезти его на Украину.
«Мы видим, что на протяжении предыдущих лет киевский репрессивный режим по сути проводил политику государственного терроризма, и Россия реагировала очень слабо. Эта слабая реакция связана с тем, что в России есть группировки, которые считают, что не надо обострять отношения с Западом. Это главная причина», — подчеркнул Марков.
Он также отметил, что «есть группировки, которые считают, что не надо окончательно рвать отношения с офицерами украинских силовых структур и квалифицировать их как террористов, потому что по российским законам это сделает невозможным сотрудничество с ними».
По его словам, представители этих группировок полагают, что сотрудничество с украинскими спецслужбами «может понадобиться для ликвидации режима в случае дестабилизации и по множеству других причин».
Однако Марков считает, что это ошибка, и Россия должна продемонстрировать, что она готова к обострению конфликта с Западом, чтобы Запад боялся такого рода конфликта.
С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.