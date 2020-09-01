Протесты в Белоруссии сделали невозможным сохранение в стране нынешней политической системы, сказал культуролог Сергей Киселев в интервью Украина.ру

По его словам, градус уличного противостояния снижается, особенно в регионах. При этом эксперт надеется, что спад протестной активности и отсутствие забастовочного движения не сподвигнет власти «оставить всё, как было».

«Общественное сознание в Белоруссии пережило тектонические изменения, и оставить всё, как раньше, властям не удастся, новый взрыв недовольства будет еще мощнее и с непредсказуемыми последствиями», — подчеркнул Киселев.

Дипломатический биатлон. Про антибелорусские санкции, «пушечное мясо» Европы и непотопляемого Лукашенко © sb.by здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (порядка 36 млрд рублей).