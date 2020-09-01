Экс-министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook 1 сентября перечислила категории украинцев, которым, по ее мнению, не хватает здравого смысла

Супрун причислила Луческу к силам тьмы © Міністерство охорони здоров'я України Супрун раскритиковала украинок, которые едят свою плаценту после родов.

По ее словам, поедание плаценты пропагандируют блогеры, которые якобы на собственном опыте испытали преимущества этого метода. Это в основном люди без медицинского образования, которые наживаются на том, что предлагают женщинам «естественные» методы заботы после рождения ребенка.

«Никаких научных доказательств хоть какой-то клинической пользы для человека от планетофагии нет. Ни гормоны, ни полезные вещества (как об этом пишут производители инкапсулированной плаценты или блогеры) не сохраняются в плаценте после рождения, поэтому плацента никоим образом не может влиять или потенциально помогать роженице в послеродовой период», — предупреждает Супрун.

Кроме того, утверждает Супрун, лишены здравого смысла подписчики блогера и политика Анатолия Шария, а также те, кто поддерживает «Оппозиционную платформу — За жизнь» и доверяет украинским судам.