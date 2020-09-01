В своем посте Супрун раскритиковала украинок, которые едят свою плаценту после родов.
По ее словам, поедание плаценты пропагандируют блогеры, которые якобы на собственном опыте испытали преимущества этого метода. Это в основном люди без медицинского образования, которые наживаются на том, что предлагают женщинам «естественные» методы заботы после рождения ребенка.
«Никаких научных доказательств хоть какой-то клинической пользы для человека от планетофагии нет. Ни гормоны, ни полезные вещества (как об этом пишут производители инкапсулированной плаценты или блогеры) не сохраняются в плаценте после рождения, поэтому плацента никоим образом не может влиять или потенциально помогать роженице в послеродовой период», — предупреждает Супрун.
Кроме того, утверждает Супрун, лишены здравого смысла подписчики блогера и политика Анатолия Шария, а также те, кто поддерживает «Оппозиционную платформу — За жизнь» и доверяет украинским судам.