«Выскажу, может, парадоксальную мысль, но сохранение президентского поста какое-то время за Лукашенко было бы полезно для становления демократических институтов», — сказал эксперт.
По его словам, «Лукашенко на этом посту находится последний срок, и он теперь сам кровно заинтересован в устранении всевластия президента и в создании баланса властей между парламентом, правительством, регионами и местным самоуправлением».
Стать после ухода из власти заложником нового президента Лукашенко совсем не хочется, полагает Киселев.
У нынешнего главы белорусского государства большая семья — три сына, внуки. Уезжать им особенно некуда, и в интересах семьи Лукашенко оставить после трансфера власти сбалансированную систему, на которую они ещё долго будут влиять через лично обязанных им людей, уверен он.
С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (порядка 36 млрд рублей).