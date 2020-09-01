Президент Белоруссии Александр Лукашенко находится на своем посту в последний раз, и в его интересах создать баланс власти между парламентом, правительством, регионами и местным самоуправлением, рассказал культуролог Сергей Киселев в интервью Украина.ру

«Выскажу, может, парадоксальную мысль, но сохранение президентского поста какое-то время за Лукашенко было бы полезно для становления демократических институтов», — сказал эксперт.

По его словам, «Лукашенко на этом посту находится последний срок, и он теперь сам кровно заинтересован в устранении всевластия президента и в создании баланса властей между парламентом, правительством, регионами и местным самоуправлением».

Дипломатический биатлон. Про антибелорусские санкции, «пушечное мясо» Европы и непотопляемого Лукашенко © sb.by

У нынешнего главы белорусского государства большая семья — три сына, внуки. Уезжать им особенно некуда, и в интересах семьи Лукашенко оставить после трансфера власти сбалансированную систему, на которую они ещё долго будут влиять через лично обязанных им людей, уверен он.

С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (порядка 36 млрд рублей).