Он напомнил, что президент РФ «предостерёг от захвата зданий органов власти, разворачивания террора против милиции и других действий по эскалации, ясно дав понять, что Москва готова в таком случае перейти к жестким мерам, вплоть до ввода войск».

«Это сразу охладило горячие головы и в Варшаве, откуда координируются протесты, и внутри страны ситуация продолжила постепенно стабилизироваться», — подчеркнул эксперт.

Дипломатический биатлон. Про антибелорусские санкции, «пушечное мясо» Европы и непотопляемого Лукашенко
Дипломатический биатлон. Про антибелорусские санкции, «пушечное мясо» Европы и непотопляемого Лукашенко
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Он также отметил, что, «с другой стороны, президент России ясно дал понять, что поддерживает проведение политических реформ, налаживание диалога между властями Белоруссии и гражданским обществом».

С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что «с российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также — в случае необходимости — по линии Организации Договора о коллективной безопасности».

 