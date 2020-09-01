Президент России Владимир Путин предостерег зарубежных координаторов протестных акций в Белоруссии о недопустимости применения насилия, однако и к президенту Александру Лукашенко выдвинуты определенные требования, рассказал культуролог Сергей Киселев в интервью Украина.ру

Он напомнил, что президент РФ «предостерёг от захвата зданий органов власти, разворачивания террора против милиции и других действий по эскалации, ясно дав понять, что Москва готова в таком случае перейти к жестким мерам, вплоть до ввода войск».

«Это сразу охладило горячие головы и в Варшаве, откуда координируются протесты, и внутри страны ситуация продолжила постепенно стабилизироваться», — подчеркнул эксперт.

Дипломатический биатлон. Про антибелорусские санкции, «пушечное мясо» Европы и непотопляемого Лукашенко © sb.by

С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что «с российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также — в случае необходимости — по линии Организации Договора о коллективной безопасности».