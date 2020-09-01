Он напомнил, что президент РФ «предостерёг от захвата зданий органов власти, разворачивания террора против милиции и других действий по эскалации, ясно дав понять, что Москва готова в таком случае перейти к жестким мерам, вплоть до ввода войск».
«Это сразу охладило горячие головы и в Варшаве, откуда координируются протесты, и внутри страны ситуация продолжила постепенно стабилизироваться», — подчеркнул эксперт.
Он также отметил, что, «с другой стороны, президент России ясно дал понять, что поддерживает проведение политических реформ, налаживание диалога между властями Белоруссии и гражданским обществом».
С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что «с российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также — в случае необходимости — по линии Организации Договора о коллективной безопасности».