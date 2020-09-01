«После победы Путина на белорусском фронте с оппозицией Белоруссии произойдёт то же, что и с оппозицией в России. Кто-то останется в ней, кто-то уедет за границу, остальные найдут себе партийные проекты, благо их много, на любой вкус», — рассказал Алан Мамиев.
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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти.