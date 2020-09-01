Журналист Алан Мамиев считает, что пока оппозиция Белоруссии выгодна Москве как способ принуждения президента Белоруссии Александра Лукашенко к послушанию

«После победы Путина на белорусском фронте с оппозицией Белоруссии произойдёт то же, что и с оппозицией в России. Кто-то останется в ней, кто-то уедет за границу, остальные найдут себе партийные проекты, благо их много, на любой вкус», — рассказал Алан Мамиев.

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Алан Мамиев: Пока Белоруссия не объединилась с Россией, Лукашенко будет нужен © из личного архива Алана Мамиева Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти.