«Украинская неделя моды не стала отменять показы из-за карантина. Дизайнеры по традиции представили свои коллекции в Арсенале искусства в Киеве со звездными гостями в первом ряду. Правда, этих самых гостей было намного меньше, чем обычно», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что дизайнерам дали возможность представить коллекции нового и старых сезонов. На входе в Арсенал всем мерили температуру и просили надевать маски. На территории расставлены антисептики в виде банок с лимонадом. На места в зале для показов рассаживали с соблюдением дистанции.