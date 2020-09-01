На открытие Украинской недели моды NO SEASON Season, которая началась 31 августа и продлиться до 4 сентября, пришло множество звезд и гостей, несмотря на карантин из-за коронавируса. Об этом 1 сентября сообщает «КП в Украине»

Вспышка коронавируса на Украине. Власти объяснили, почему не вводят жесткий карантин © REUTERS, Gleb Garanich Также отмечается, что дизайнерам дали возможность представить коллекции нового и старых сезонов. На входе в Арсенал всем мерили температуру и просили надевать маски. На территории расставлены антисептики в виде банок с лимонадом. На места в зале для показов рассаживали с соблюдением дистанции.