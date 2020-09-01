Депутаты украинского парламента приняли в первом чтении законопроект для усиления защиты лесов, предотвращения пожаров на землях лесного и водного фонда, торфяниках и на землях других категорий. Трансляцию заседания 1 сентября вел телеканал «Рада»

Законопроектом уточняются полномочия центральных и местных органов власти, а также Национальной полиции при нарушении правил пожарной безопасности в лесах и при выполнении сельскохозяйственных работ. Страна в огне: на Украине в три раза увеличилось количество лесных пожаров © REUTERS, State Emergency Service of Ukraine

Было предложено ужесточить административную ответственность, возложить обязанность по предотвращению выжигания сухой растительности и ответственность за нарушение правил пожарной безопасности, в том числе и на владельцев и пользователей (арендаторов) соответствующих территорий и объектов.

Выжигание полезащитных лесных полос и других защитных лесных насаждений влекут за собой штраф в размере от 180 до 360 (сейчас — от 30 до 45) необлагаемых налогом минимумов доходов граждан — от 3 тысяч гривен (около 7,5 тысячи рублей) до 6 тысяч гривен (около 15 тысяч рублей).

Те же действия, совершенные в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, — влекут за собой штраф в размере от 360 до 720 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан — от 6 тысяч гривен (около 15 тысяч рублей) до 12 тысяч гривен (около 30 тысяч рублей). А для должностных лиц определен штраф до 30 тысяч гривен (около 75 тысяч рублей).