Президент России Владимир Путин дал понять лидеру Украины Владимиру Зеленскому, что диверсионные действия украинских спецслужб на территории России переходят все возможные границы дозволенного, однако тот, по всей видимости, «недопонял», рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

Владимир Корнилов о диверсиях СБУ: Путин должен жестко предупредить Зеленского © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Какие-то остатки здравого смысла у украинских политиков должны остаться. Эти остатки должны остаться и у комика, бывшего или нынешнего. То есть какое-то чувство самосохранения у них должно быть», — подытожил эксперт.

Владимир Корнилов считает, что если президент Украины Владимир Зеленский никак не отреагирует на предупреждение Владимира Путина, то сначала может прекратиться общение с представителем Офиса президента Андреем Ермаком, а потом Россия может применить к Украине санкционные меры.

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