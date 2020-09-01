По мнению Корнилова, Зеленского стоит более внятно предупредить о возможных последствиях деятельности его спецслужб на территории РФ. Понять это может каждый, даже бывший кавээнщик, подчеркнул Корнилов.
«Какие-то остатки здравого смысла у украинских политиков должны остаться. Эти остатки должны остаться и у комика, бывшего или нынешнего. То есть какое-то чувство самосохранения у них должно быть», — подытожил эксперт.
Владимир Корнилов считает, что если президент Украины Владимир Зеленский никак не отреагирует на предупреждение Владимира Путина, то сначала может прекратиться общение с представителем Офиса президента Андреем Ермаком, а потом Россия может применить к Украине санкционные меры.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.