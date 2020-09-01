Встреча в «нормандском формате» может сорваться, но что бы ни произошло, украинская сторона попытается использовать события для своих провокаций, не желая выполнять Минские соглашения, сказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

Владимир Корнилов о диверсиях СБУ: Путин должен жестко предупредить Зеленского © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Официальная версия того, почему не состоялась встреча советников в августе, заключалась в том, что у французского деятеля якобы не сложилось с графиком. При этом Гармаш и Казанский (выходцы из Донецка в делегации Киева — Ред.), назначенные в эту контактную группу ради провокации, начали заявлять, что это якобы Россия сорвала встречу. В связи с этим возникает вопрос: есть ли в этой украинской группе единое понимание того, что там происходит?», — задается риторическим вопросом Владимир Корнилов.

По мнению Корнилова, нужно четко дать понять Украине, что нужно выполнять те условия, о которых договорились на прошлой встрече, и только тогда возможен дальнейший разговор.

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