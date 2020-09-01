По словам политолога, как только Германия и Франция хоть минимально воздействуют на Украину, тут же происходят подвижки по Донбассу: прекращение огня или обмен пленными. Все идет к тому, говорит Корнилов, что Украина вынудит Россию действовать более жестко.
«У России еще есть немало инструментов для принуждения агрессора к миру. Очень надеюсь, что Украина не даст поводов к тому, чтобы Москва задействовала эти инструменты, как это было с Грузией в 2008-м», — сказал Корнилов.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года Грузия подвергла массированному обстрелу столицу Южной Осетии, а днем 8 августа президент России Владимир Путин объявил о начале операции «по принуждению к миру», и в регион были введены российские войска. Грузинская сторона согласилась на мир через 5 дней после этого.