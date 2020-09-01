Заставить Украину хотя бы вспомнить о Минских соглашениях можно, но пока только с помощью Франции и Германии, хотя украинские власти делают все возможное, чтобы вынудить Россию на кардинальные меры, об этом обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов рассказал в интервью изданию Украина.ру

Владимир Корнилов о диверсиях СБУ: Путин должен жестко предупредить Зеленского © РИА Новости, Владимир Трефилов

«У России еще есть немало инструментов для принуждения агрессора к миру. Очень надеюсь, что Украина не даст поводов к тому, чтобы Москва задействовала эти инструменты, как это было с Грузией в 2008-м», — сказал Корнилов.

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Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года Грузия подвергла массированному обстрелу столицу Южной Осетии, а днем 8 августа президент России Владимир Путин объявил о начале операции «по принуждению к миру», и в регион были введены российские войска. Грузинская сторона согласилась на мир через 5 дней после этого.