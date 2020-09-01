Представителей «Оппозиционной платформы – За жизнь» и связанных с ней лиц атакуют в том числе потому, что они представляют политическую альтернативу, даже более раздражительную, чем Владимир Зеленский. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: России и ЕС точно не нужна вторая Украина в Белоруссии © РИА Новости, Нина Зотина

Эксперт также отметил, что идею о том, будто бы при всех ошибках Зеленского ему нет реальной альтернативы на Украине, в общество вбросил сам Зеленский или его окружение.

«Я думаю, что эту идею запустил сам Зеленский или его сторонники. Альтернатива есть всегда. Иначе почему сейчас осуществили нападение на представителей «Оппозиционной платформы — За жизнь»? Выходит, они тоже представляют какую-то альтернативу, даже более раздражительную, чем Зеленский. На Украине всегда третировали людей, связанных с Россией или лично с Путиным, например, Виктора Медведчука. Это те, кого можно вспомнить так, навскидку», — рассуждает Безпалько.

Украина довольно большая страна, там должна появиться личность или политическая сила, которая могла бы предложить себя в качестве альтернативы, поэтому нельзя зацикливаться исключительно на одном Зеленском, добавил политолог.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.