Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал о карантинных ограничениях, которые будут соблюдаться в парламенте. Его брифинга 1 сентября транслировал телеканал «Рада»

Украина.ру на Youtube Конкретно с Вышинским: «цветные» демократии или сытый авторитаризм?