«Ограничения, которые у нас есть, — это доступ в здание Верховной Рады. Мы ничего не меняли и для помощников-консультантов. Мы по состоянию на сегодняшний день ограничили, насколько это возможно, число работников аппарата, чтобы они одновременно находились в здании Верховной Рады. Потому что, к сожалению, у нас есть случаи заболевания сотрудников аппарата, секретариатов Верховной Рады Украины… Но пока делать какие-то более жесткие меры не планируем», — сказал Разумков.
По его словам, дополнительных ограничений не будет.