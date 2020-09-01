Под запрет полетов попали те страны, где за последние 14 дней коэффициент случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч человек составил 60.
В МИД Польши отмечают, что граждане, которые на момент обновления списка оказались в «запретной» стране, могут воспользоваться альтернативными видами возвращения в страну, то есть на автомобиле или самолетом через другие государства, которые не попали в список.
За минувшие сутки на Украине зафиксировали 2088 новых случаев коронавируса. Больше всего больных с начала пандемии обнаружили на Львовщине (14 703), в Черновицкой области (10 420) и Киеве (13 546).