Министерство иностранных дел Польши запретило полеты из 44 стран из-за сложной эпидемиологической ситуации на их территории, однако Украины в этом списке не оказалось. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба ведомства

Коронавирус: более 2 тыс. диагнозов подтвердилось на Украине за сутки © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

В МИД Польши отмечают, что граждане, которые на момент обновления списка оказались в «запретной» стране, могут воспользоваться альтернативными видами возвращения в страну, то есть на автомобиле или самолетом через другие государства, которые не попали в список.

За минувшие сутки на Украине зафиксировали 2088 новых случаев коронавируса. Больше всего больных с начала пандемии обнаружили на Львовщине (14 703), в Черновицкой области (10 420) и Киеве (13 546).