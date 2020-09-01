Обвиняемый в убийстве писателя Олеся Бузины Андрей Медведько объявил отвод прокурору из-за мемов против Майдана, которые якобы публикует в Facebook его мать. Об этом во вторник, 1 сентября, сообщило издание «Страна» со ссылкой на адвоката матери Бузины Артема Захарова

Медведько на заседании суда 26 августа объявил отвод прокурору — основанием для этого стало то, что мать прокурора якобы публикует в Facebook мемы против Майдана. Речь идет о прокуроре Офиса генпрокурора Ярославе Борисычеве.

«Основание для отвода надуманное. По словам Медведько, у матери прокурора, вероятно, есть аккаунт в Facebook, где она постит мемы, которые не поддерживают Майдан. И Шария постит. И живет в Крыму или в России. А обвиняемые же — герои Майдана и патриоты. А значит, прокурор не объективен. Такая была аргументация», — заявил Захаров.

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Журналист и писатель Олесь Бузина был застрелен в Киеве у своего дома в апреле 2015 года. По версии следствия, это могло произойти из-за профессиональной деятельности писателя и его политических взглядов.

В 2015 году в МВД Украины сообщали, что по делу Бузины задержаны три активиста С14: Андрей Медьведько, Денис Полищук, а имя третьего так и не было раскрыто. Позже следствие называло лишь двух подозреваемых.