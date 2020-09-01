Страны Евросоюза, за исключением Польши, Латвии и Литвы, не собираются финансировать попытку госпереворота в Белоруссии, поскольку не рассчитывают, что республика может повернуться в сторону Запада. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в недавнем интервью YouTube-каналу «PolitWera»

Александр Рар: Запад не захотел майдана в Беларуси, как это было в Украине © РИА Новости, Михаил Климентьев

«Сейчас ЕС еле наскребли финансы для спасения Италии, Испании и Греции от пандемии коронавируса. Ни у кого сейчас нет денег, чтобы вкладывать миллиарды в Белоруссию. Что означает вкладывать? Нужно приватизировать, обеспечить заход западных фирм, строить банковскую систему, привлекать инвесторов. Никто не знает, как, а главное, зачем это делать», — пояснил Рар.

В Германии настаивают на том, чтобы Лукашенко разговаривал с людьми и в идеальном случае назначил перевыборы, но в европейских странах нет иллюзий о том, что к власти придёт человек типа Петра Порошенко, указал политолог.

Скорее к власти в Белоруссии придёт человек, который тоже будет смотреть в сторону России, добавил специалист.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).