«А на чью сторону переходить? На сторону проигравших? До тех пор, пока майдан набирал силу, и власть заколебалась, смысл в переходе был — продемонстрировать, что на сторону народа переходят все (чиновники, политики) и Лукашенко остался один», — пояснил эксперт.
Но сейчас, считает политолог, белорусскому майдану как раз важно сохранить свою агентуру в окружении Лукашенко, причем значительная часть этой агентуры начала собирать пролукашенковские митинги, а глава МИД Владимир Макей (считается прозападным) осудил митингующих.
«Что можно предъявить Макею? Что у него три посла оказались обормотами? А он тут причем? Что, расследовали, кто в белорусском КГБ организовал провокацию с «чевэкашниками»? Нет, не расследовали, и расследовать не будут», — подчеркнул Ищенко.
По его мнению, всех этих людей надо сохранить до следующего майдана, который может произойти уже через полгода, чтобы они парализовали власть изнутри, чего не получилось сегодня.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).