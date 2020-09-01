Окружение президента Белоруссии Александра Лукашенко так или иначе предавало его, другое дело, что оно пока не решается предавать его открыто. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко о главном: выборы в США, протесты в Белоруссии, майдан для Зеленского

Но сейчас, считает политолог, белорусскому майдану как раз важно сохранить свою агентуру в окружении Лукашенко, причем значительная часть этой агентуры начала собирать пролукашенковские митинги, а глава МИД Владимир Макей (считается прозападным) осудил митингующих.

«Что можно предъявить Макею? Что у него три посла оказались обормотами? А он тут причем? Что, расследовали, кто в белорусском КГБ организовал провокацию с «чевэкашниками»? Нет, не расследовали, и расследовать не будут», — подчеркнул Ищенко.

По его мнению, всех этих людей надо сохранить до следующего майдана, который может произойти уже через полгода, чтобы они парализовали власть изнутри, чего не получилось сегодня.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).