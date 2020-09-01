Кузьмич утверждает, что силовики сфабриковали против него уголовное дело, связанное с порнографией.
«Я уехал из Беларуси. Не хотел покидать государство, социально-политический контекст которого использую как материал для своего искусства, однако так сложились обстоятельства. Нахожусь сейчас почти дома — в братском Киеве. Слава Украине! Жыве Беларусь!» — подписал он свое фото в соцсети.
Алексей Кузьмич — художник из Белоруссии, который 9 августа пришел на избирательный участок в плаще. В кабинке для голосования он разделся, а к груди прикрепил лист с изображением пениса.
В таком же виде в первый день протеста он вышел между ОМОНом и демонстрантами. Вскоре любителя перформансов задержали, а позже он заявил, что в СИЗО его избивали.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной.
В отношении участников беспорядков применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По информации МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков оценивается в 500 млн долларов (36,7 млрд руб).
Уровень безработицы в стране до проведения президентских выборов, по данным Минфина, оценивался примерно в 7 %.
В МИД Украины заявили, что не намерены вмешиваться в дела Белоруссии, но все официальные контакты приостановили до «стабилизации ситуации в стране».