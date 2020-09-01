Представитель так называемой Православной церкви Украины, «митрополит Переяславский и Вишневский» Александр Драбинко заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook во вторник, 1 сентября

Любимый митрополит Порошенко подхватил коронавирус © commons.wikimedia.org, Vodnik

По его словам, симптомы COVID-19 у него пока отсутствуют, повышенной температуры нет.

Драбинко призвал людей, с которыми он контактировал в последние дни, внимательнее отнестись к своему здоровью.