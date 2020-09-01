«Для предотвращения недопониманий и кривотолков своим долгом считаю целесообразным уважительно сообщить, что в результате очередного планового, ежемесячного прохождения исследования на COVID-19 методом RT-ПЦР получил "положительный" результат. Источник инфицирования, время и место — не определены. В связи с этим, согласно предписанию врача, нахожусь до 15 сентября на карантине», — написал Драбинко.
По его словам, симптомы COVID-19 у него пока отсутствуют, повышенной температуры нет.
Драбинко призвал людей, с которыми он контактировал в последние дни, внимательнее отнестись к своему здоровью.