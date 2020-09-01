Депутаты Верховной Рады от «Слуги народа» начали сбор подписей за отставку своего коллеги по фракции Гео Лероса, который выступил на первом заседании парламента четвертой сессии с громкими обвинениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 1 сентября Лерос сообщил в Facebook

Депутат от «Слуги народа» Лерос обвинил Зеленского в поджоге своей машины © Facebook, Слуга Народу

«Владимир Зеленский после моей речи приказал [руководителю фракции Давиду] Арахамии срочно собрать подписи об исключении меня из фракции СН, даже лично давит на депутатов, которые не согласились меня исключить… Владимир Александрович… Я счастлив, что говорю правду, а вы заложник олигархов, это навсегда, от этого не отмыться!» — написал он.

Как сообщают украинские СМИ, в данный момент уже собрано 70% подписей, необходимых для исключения депутата.