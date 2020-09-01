Лерос обвинил Зеленского в том, что тот якобы оказывает давление на Национальное антикоррупционное бюро Украины и назначает на государственные должности своих людей. Он также назвал Зеленского «пустым местом в истории».
«Владимир Зеленский после моей речи приказал [руководителю фракции Давиду] Арахамии срочно собрать подписи об исключении меня из фракции СН, даже лично давит на депутатов, которые не согласились меня исключить… Владимир Александрович… Я счастлив, что говорю правду, а вы заложник олигархов, это навсегда, от этого не отмыться!» — написал он.
Как сообщают украинские СМИ, в данный момент уже собрано 70% подписей, необходимых для исключения депутата.