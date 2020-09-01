Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает создание партии представителями штаба оппозиционера Виктора Бабарико попыткой занять главенствующую роль в Координационном совете (КС) оппозиции. Об этом сообщается в ее Telegram-канале 1 сентября

Размежеваться, чтобы объединиться. Что «Вместе» сулит оппозиции Белоруссии © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк Мария Колесникова заявила, что штаб Бабарико начал работу над созданием собственной политической партии «Вместе».

В ответ на это Тихановская напомнила, что КС был создан именно по ее инициативе и что в нем нет какой-либо доминирующей силы. При этом в целом она позитивно оценила инициативу штаба создать свою партию, но с рядом высказываний экс-банкира представительница оппозиции не согласилась.

Так, в первую очередь экс-кандидат оказалась категорически не согласна с утверждением Бабарико о том, что на выборах оппозиция не смогла победить. По ее мнению, она победила, но победу пытаются украсть.

«Во-вторых, я не согласна, что первая задача, которая стоит перед нами, — это конституционная реформа. Такая постановка цели не отвечает требованиям белорусского народа и выглядит двусмысленной, так как сегодня [президент Белоруссии Александр] Лукашенко пытается оттянуть свой уход, ведя речь о непонятной конституционной реформе в неопределенные сроки», — сказала Тихановская.

По ее мнению, намерение подать документы на регистрацию партии означает готовность подменить тему смены власти готовностью просить у власти санкции на создание партии.

Ранее сторонники Тихановской создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии завела по этому факту дело по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности страны.