Ранее член Координационного совета Мария Колесникова заявила, что штаб Бабарико начал работу над созданием собственной политической партии «Вместе».
В ответ на это Тихановская напомнила, что КС был создан именно по ее инициативе и что в нем нет какой-либо доминирующей силы. При этом в целом она позитивно оценила инициативу штаба создать свою партию, но с рядом высказываний экс-банкира представительница оппозиции не согласилась.
Так, в первую очередь экс-кандидат оказалась категорически не согласна с утверждением Бабарико о том, что на выборах оппозиция не смогла победить. По ее мнению, она победила, но победу пытаются украсть.
«Во-вторых, я не согласна, что первая задача, которая стоит перед нами, — это конституционная реформа. Такая постановка цели не отвечает требованиям белорусского народа и выглядит двусмысленной, так как сегодня [президент Белоруссии Александр] Лукашенко пытается оттянуть свой уход, ведя речь о непонятной конституционной реформе в неопределенные сроки», — сказала Тихановская.
По ее мнению, намерение подать документы на регистрацию партии означает готовность подменить тему смены власти готовностью просить у власти санкции на создание партии.
Ранее сторонники Тихановской создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии завела по этому факту дело по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности страны.