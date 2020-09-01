«Что касается правительства, его давно уже пора отправить в отставку. Оно полностью недееспособно. Полностью провалена борьба с эпидемией. Провален карантин. Экономика летит в пропасть. Все деньги на борьбу с вирусом потрачены, а при этом даже нет масок для детей в школах, у врачей нет оборудования. 500 тысяч рабочих мест обещали, где они? Где хоть какой-то нормальный результат?» — заявил он.
По словам Гончаренко, результаты есть лишь в виде "бессмысленного карантина" и решения о закрытии страны на въезд.
Он назвал ситуацию катастрофой.