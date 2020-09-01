Кабинет министров Украины надо отправлять в отставку, поскольку он недееспособен. Об этом 1 сентября заявил депутат Рады, член фракции партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в эфире канала «Украина 24»

«Что касается правительства, его давно уже пора отправить в отставку. Оно полностью недееспособно. Полностью провалена борьба с эпидемией. Провален карантин. Экономика летит в пропасть. Все деньги на борьбу с вирусом потрачены, а при этом даже нет масок для детей в школах, у врачей нет оборудования. 500 тысяч рабочих мест обещали, где они? Где хоть какой-то нормальный результат?» — заявил он.

Дело политзаключенного Гончаренко. «Хочу вернуть свое честное имя» © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

Он назвал ситуацию катастрофой.