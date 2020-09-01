«31.08.2020 г. обновлено решение Минздрава РБ № РД-01-488, согласно которому с 1 по 30 сентября гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без необходимости предоставления документа, который показывает отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, и без прохождения 14-дневного карантина», — говорится в сообщении.
В конце июля Болгария обязала украинцев, въезжающих в страну с 30 июля, предоставить отрицательный результат ПЦР-теста.
По информации посольства Украины в Болгарии, данное решение действовало до 31 августа.