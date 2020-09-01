Болгария продлила разрешение на въезд украинцев без теста на коронавирус и прохождения 14-дневного карантина до 30 сентября. Об этом 1 сентября говорится в сообщении пресс-службы консульского отдела посольства Украины в Болгарии в Facebook

«31.08.2020 г. обновлено решение Минздрава РБ № РД-01-488, согласно которому с 1 по 30 сентября гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без необходимости предоставления документа, который показывает отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, и без прохождения 14-дневного карантина», — говорится в сообщении.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:30 31 августа

По информации посольства Украины в Болгарии, данное решение действовало до 31 августа.