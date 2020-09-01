Украинская актриса Радмила Щеголева, покинувшая «СВ-шоу» в 2002 году, наконец объяснила почему тогда она даже не попрощалась с ведущим проекта Андреем Данилко. Причина была в проблемах со здоровьем, рассказала она в эфире канала ТСН 1 сентября

По словам Щеголевой, с Данилко они договорились о том, что ее героиня Геля постепенно исчезнет с экранов, а сама артистка продолжит работать в театре, но все произошло по-другому.

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Сейчас Радмила Щеголева уверяет, что очень хотела сказать Андрею Данилко «прости», но по состоянию здоровья так и не смогла. Сегодня экс-ведущая «СВ-шоу» уже мама двоих детей, семью она совмещает со съемками.

«СВ-шоу» впервые вышло на экраны в 1997 году, это был совместный проект украинского и российских каналов.

Вел программу украинский актер Андрей Данилко в роли Верки Сердючки, а помогала ему Радмила Щеголева, ей была отведена роль молчаливой проводницы Гели.

На шоу сначала приходили украинские звезды, позже стали приглашать и российских знаменитостей.