По словам Щеголевой, с Данилко они договорились о том, что ее героиня Геля постепенно исчезнет с экранов, а сама артистка продолжит работать в театре, но все произошло по-другому.
Плотный гастрольный график подорвал здоровье актрисы, и ей пришлось лечь на операцию. Щеголева рассказала, что спросила у хирурга сможет ли она после продолжить работать, на что врач ответил: «Да, обезболивающие попьешь». Обезболивающие помогли ненадолго и при очередном обострении актриса просто уехала с гастролей домой в Киев.
Сейчас Радмила Щеголева уверяет, что очень хотела сказать Андрею Данилко «прости», но по состоянию здоровья так и не смогла. Сегодня экс-ведущая «СВ-шоу» уже мама двоих детей, семью она совмещает со съемками.
«СВ-шоу» впервые вышло на экраны в 1997 году, это был совместный проект украинского и российских каналов.
Вел программу украинский актер Андрей Данилко в роли Верки Сердючки, а помогала ему Радмила Щеголева, ей была отведена роль молчаливой проводницы Гели.
На шоу сначала приходили украинские звезды, позже стали приглашать и российских знаменитостей.