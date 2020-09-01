Посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий выразил протест против открытия в Гуте Пеняцкой мемориальной доски с надписью «бандиты из Армии Крайовой». Соответствующее письмо он направил председателю Бродовской районной государственной администрации Оксане Прокопец, передает «Европейская правда» 1 сентября

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Посол Польши в своем письме выразил протест и возмущение действиями ВО «Свобода» и подчеркнул, что ожидает немедленных шагов по «прекращению на территории, находящейся в подчинении Бродовской райгосадминистрации, демонстрации ненависти и пренебрежения к тем, кто уже пострадал и не может требовать правосудия».

Цихоцкий также уточнил у главы Бродовской РГА, давало ли подчиненное ей ведомство разрешение на установку памятника с оскорбительной табличкой.

«Я верил и до сих пор верю, что Гута Пеняцкая может стать местом восстановления процесса примирения между поляками и украинцами, но я вижу, что в Украине есть круги, которые беспокоит каждый шаг в правильном направлении и которые хотели бы, по непонятным для меня причинам, отменить любой положительный процесс, недавно инициированный президентами Анджеем Дудой и Владимиром Зеленским», — заявил посол Польши.

Массовое убийство этнических поляков и покрываемых ими евреев в Гуте Пеняцкой произошло в феврале 1944 года. Из более чем тысячи жителей населенного пункта выжили не более 50 человек — остальные были уничтожены персоналом 4-го полицейского полка добровольческой дивизии СС «Галиция» под командованием штурмбаннфюрера СС Зигфрида Банца при участии УПА* и украинской полиции.

В марте 1944 года польская Армия Крайова напала на село Сахрынь, в результате чего, по данным историков, погибло более 1200 украинцев. По утверждению ветеранов АК, эта акция была проведена для предупреждения действий УПА*.

* Организация с таким названием запрещена на территории РФ