По данным ведомства, в понедельник, 31 августа, в Москве состоялись переговоры представителей санитарно-эпидемиологической службы Белоруссии и России при участии директора департамента по авиации Минтранса республики.
«В ходе переговоров были выработаны дальнейшие шаги по возможности возобновления воздушного сообщения между странами. Так, представителями двух стран был подписан протокол, в котором стороны договорились разработать план мероприятий по поэтапному возобновлению транспортного сообщения и согласованию подходов с Роспотребнадзором и санитарно-эпидемиологической службой Министерства здравоохранения Республики Беларусь», — говорится в сообщении.
Также в ходе переговоров были выработаны дальнейшие шаги по возможности возобновления воздушного сообщения между странами.
Кроме того, стороны договорились дополнительно обсудить вопросы, связанные со сложившейся эпидемиологической ситуацией и дальнейшим развитием всестороннего и взаимовыгодного сотрудничества.