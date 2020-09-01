Белоруссия и Россия договорились разработать план мероприятий по поэтапному возобновлению транспортного сообщения. Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций республики

Карантин разделил: появится ли полноценная российско-белорусская граница © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«В ходе переговоров были выработаны дальнейшие шаги по возможности возобновления воздушного сообщения между странами. Так, представителями двух стран был подписан протокол, в котором стороны договорились разработать план мероприятий по поэтапному возобновлению транспортного сообщения и согласованию подходов с Роспотребнадзором и санитарно-эпидемиологической службой Министерства здравоохранения Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

Также в ходе переговоров были выработаны дальнейшие шаги по возможности возобновления воздушного сообщения между странами.

Кроме того, стороны договорились дополнительно обсудить вопросы, связанные со сложившейся эпидемиологической ситуацией и дальнейшим развитием всестороннего и взаимовыгодного сотрудничества.