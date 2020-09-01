Украинские группировки будут решать вопрос с президентством Владимира Зеленского в зависимости от того, как завершатся местные выборы, назначенные на 25 октября. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко о главном: выборы в США, протесты в Белоруссии, майдан для Зеленского Петр Порошенко намекал, что «зелень падает по осени».

Эксперт отметил, что если какая-то политическая сила сможет серьезно претендовать на то, чтобы получить большинство в местных органах власти в большей части регионов, то эта политическая сила попытается выдвинуть какого-то нового лидера, под него будут концентрироваться ресурсы, и эта сила будет давить на Зеленского с требованием «подвинуться».

«Но тогда у Зеленского появится определенная опора. Среди олигархов всегда найдется хоть один, кто не хочет изменения ситуации, потому что не договорился. И так или иначе он будет Зеленскому помогать», — считает Ищенко.

Пока, отметил политолог, ни одна из действующих на Украине политических сил не может претендовать на контроль над большей частью страны.

И если в местных органах власти окажется три-четыре крупных политических партий с примерно равномерными позициями, то тогда это должно стабилизировать режим Зеленского, полагает специалист.

В этом случае, по его словам, эти партии будут заинтересованы в досрочных парламентских выборах и назначении своего правительства, а Зеленский им будет даже полезен, поскольку он будет выполнять функцию громоотвода.