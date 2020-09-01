Он напомнил, что до недавнего времени спецслужбы Украины проводили свои диверсионные атаки на территориях, которые считают своими, — в Донбассе и в Крыму. Однако в августе были попытки СБУ вывезти на территорию Украины 33 российских граждан с целью дальнейшего задержания, а также неудачный захват гражданина РФ в Подмосковье.
«А вот это уже перешло все рамки. Украина долго прощупывала, где предел терпения России. Я думаю, что если и сейчас не начать отвечать более решительно, то они пойдут дальше и будут совершать теракты и диверсионные атаки в российских городах и в глубинке, как, кстати, давно публично предлагали некоторые украинские деятели типа Яроша (экс-глава запрещенного в РФ "Правого сектора". — Ред.)», — подчеркнул Корнилов.
По его мнению, России необходимо продумать ответ, который бы не ограничивался дипломатическим выражением озабоченности. Например, «жестко предупредить Зеленского, что он заигрался с назначением этих диверсантов на высокие должности».
Если же украинский президент «не сделает соответствующих выводов, то России придется переносить свои операции на территорию Украины», полагает эксперт.
С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.