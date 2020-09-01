В последнее время украинские спецслужбы обнаглели настолько, что перенесли свои операции в глубь России и дошли до того, чтобы выманивать российских граждан на территорию соседней державы, на это надо реагировать, сказал политолог Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

Он напомнил, что до недавнего времени спецслужбы Украины проводили свои диверсионные атаки на территориях, которые считают своими, — в Донбассе и в Крыму. Однако в августе были попытки СБУ вывезти на территорию Украины 33 российских граждан с целью дальнейшего задержания, а также неудачный захват гражданина РФ в Подмосковье.

«А вот это уже перешло все рамки. Украина долго прощупывала, где предел терпения России. Я думаю, что если и сейчас не начать отвечать более решительно, то они пойдут дальше и будут совершать теракты и диверсионные атаки в российских городах и в глубинке, как, кстати, давно публично предлагали некоторые украинские деятели типа Яроша (экс-глава запрещенного в РФ "Правого сектора". — Ред.)», — подчеркнул Корнилов.

Война спецслужб. Во что Украина втягивает Россию © из открытых источников

Если же украинский президент «не сделает соответствующих выводов, то России придется переносить свои операции на территорию Украины», полагает эксперт.

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