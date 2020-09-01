Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что после прихода к власти в Белоруссии альтернативных сил будет не люстрация, а резня, и произошедшее на Украине покажется цветочками, передает БелТА 1 сентября

Богдан Безпалько: России и ЕС точно не нужна вторая Украина в Белоруссии © РИА Новости, Нина Зотина

«Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, и не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на это… Это будет резня. И то, что произошло в Украине, будет цветочками», — заявил он.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву.

После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.