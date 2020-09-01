Ранее на фоне слухов о готовящемся госперевороте Петр Порошенко намекал, что «зелень падает по осени».
Сейчас, отметил эксперт, каждая из этих групп, которых не устраивает Зеленский, пристально следит за тем, чтобы в результате свержения Зеленского не усилились ее конкуренты.
По его мнению, если во время президентских выборов 2019 года было понятно, что Зеленский одержит уверенную победу, и украинским группировкам имело смысл подстраиваться под него, то сейчас явного фаворита уже нет.
«Я думаю, что вопрос с Зеленским будет решаться после того, как пройдут эти местные выборы. И в зависимости от того, как они пройдут», — считает Ищенко.
Политолог подчеркнул, что если какая-то политическая сила сможет серьезно претендовать на то, чтобы получить большинство в местных органах власти в большей части регионов, то она попытается выдвинуть нового лидера, под него будут концентрироваться ресурсы, и эта сила будет давить на Зеленского.
Но пока что ни одна из действующих на Украине политических сил не может предложить достаточно привлекательную программу и не может претендовать на контроль над большей частью страны, добавил специалист.