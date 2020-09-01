Президент Владимир Зеленский не устраивает многих украинских игроков. Но у этих игроков возникает вопрос, что будет после возможного отстранения Зеленского. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко о главном: выборы в США, протесты в Белоруссии, майдан для Зеленского Петр Порошенко намекал, что «зелень падает по осени».

Сейчас, отметил эксперт, каждая из этих групп, которых не устраивает Зеленский, пристально следит за тем, чтобы в результате свержения Зеленского не усилились ее конкуренты.

По его мнению, если во время президентских выборов 2019 года было понятно, что Зеленский одержит уверенную победу, и украинским группировкам имело смысл подстраиваться под него, то сейчас явного фаворита уже нет.

«Я думаю, что вопрос с Зеленским будет решаться после того, как пройдут эти местные выборы. И в зависимости от того, как они пройдут», — считает Ищенко.

Политолог подчеркнул, что если какая-то политическая сила сможет серьезно претендовать на то, чтобы получить большинство в местных органах власти в большей части регионов, то она попытается выдвинуть нового лидера, под него будут концентрироваться ресурсы, и эта сила будет давить на Зеленского.

Но пока что ни одна из действующих на Украине политических сил не может предложить достаточно привлекательную программу и не может претендовать на контроль над большей частью страны, добавил специалист.