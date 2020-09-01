Общественная организация «АвтоЕвроСила», в которую вошли собственники автомобилей с европейской регистрацией, призвала своих сторонников блокировать входы в Верховную Раду утром в среду, 2 сентября. Соответствующий план организация за день до этого разместила в Facebook

Отмечается, что в 06:00 (совпадает с мск) все желающие должны парковаться вдоль ул. Грушевского возле Рады. В 09:00 планируется общий сбор у сцены. В 09:30 начинается дежурство возле парламента, чтобы передать депутатам требования. Пылающие «евробляхи». Владельцы машин с европейскими номерами стали жечь свои авто — видео © РИА Новости, Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

«Евробляхеры» требуют собрать комитет налоговой и таможенной политики для голосования за законопроект 3704 ("О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упорядочения структуры акцизного налога"), затем принять его на заседании парламента и передать на подпись президенту.

«Осталась только политическая воля! А вот как раз для усиления политической воли мы и проводим акцию, чтобы помочь депутатам наконец принять закон, который они уже больше года не могут принять», — говорится в сообщении.