Ранее Конституционный суд Украины признал указ экс-президента Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором НАБУ неконституционным. При этом в ведомстве отметили, что решение суда не прекращает его полномочия до момента, пока за него не проголосует Верховная Рада, не закончится срок или не настанет смерть.
«Вашему вниманию — служебные телефоны руководства НАБУ, которое, вытерев ноги о решение Конституционного суда, поставило себя выше законов и Конституции Украины. Давайте все вместе звонить этим господам узурпаторам и отдавать приказы и распоряжения, кого из коррупционеров и как задерживать, ведь со вчерашнего дня Сытник — никто, а каждый из нас — директор НАБУ!» — написал Мосийчук.
Он также пообещал через несколько часов предоставить список телефонов иностранной агентуры.