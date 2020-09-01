Экс-депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук опубликовал список служебных номеров руководителей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) страны и пообещал обнародовать номера иностранной агентуры. Он сделал это на своей странице в Facebook 1 сентября

Конституционный суд против внешнего управления. О нюансах и последствиях решения КС по Сытнику © Стрингер Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором НАБУ неконституционным. При этом в ведомстве отметили, что решение суда не прекращает его полномочия до момента, пока за него не проголосует Верховная Рада, не закончится срок или не настанет смерть.

«Вашему вниманию — служебные телефоны руководства НАБУ, которое, вытерев ноги о решение Конституционного суда, поставило себя выше законов и Конституции Украины. Давайте все вместе звонить этим господам узурпаторам и отдавать приказы и распоряжения, кого из коррупционеров и как задерживать, ведь со вчерашнего дня Сытник — никто, а каждый из нас — директор НАБУ!» — написал Мосийчук.

Он также пообещал через несколько часов предоставить список телефонов иностранной агентуры.