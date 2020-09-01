Китай, понимая, что Facebook скоро захватит медиапространство, начал создавать свои глобальные соцсети, а вот Россия этого еще не делает и пока проигрывает во влиянии США, рассказал в интервью изданию Украина.ру доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян

Кто владеет YouTube и Facebook, тот владеет миром — Мирзаян © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

«Facebook, по крайней мере в российском и англоязычном сегменте, является наиболее удобной и фактически единственной глобальной площадкой для общения. Китайцы в этом плане молодцы, они стали создавать свои площадки в противовес Facebook, что у них и получилось. Минимум нам нужно пойти по китайскому примеру», — подытожил Мирзаян.

По мнению эксперта, Facebook на сегодняшний день самый влиятельный социальный ресурс, несильно ему уступает YouТube, а блокировка в этих сетях для многих болезненна, потому что лишает кого-то дополнительного, а кого-то — основного заработка.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

За последнее время YouТube закрыл каналы ФАН, «Ньюсфронт», «Anna News», «Россия 24 Крым» и десятки каналов украинских и российских блогеров, которые озвучивали темы Украины, Сирии и других горячих точек.

Аккаунт интернет-телеканала «Царьград» YouТube заблокировал с формулировкой «без возможности восстановления», параллельно с «Царьградом» были закрыты и связанные с ним каналы «Новости Царьграда» и «Двуглавый орел».

Facebook и Twitter удалили свыше 300 учётных записей российского происхождения.