По словам эксперта, в России сейчас нет платформы, аналогичной Facebook, «ВКонтакте» ограничен функционально, а «Одноклассники» давно забыты.
«Facebook, по крайней мере в российском и англоязычном сегменте, является наиболее удобной и фактически единственной глобальной площадкой для общения. Китайцы в этом плане молодцы, они стали создавать свои площадки в противовес Facebook, что у них и получилось. Минимум нам нужно пойти по китайскому примеру», — подытожил Мирзаян.
По мнению эксперта, Facebook на сегодняшний день самый влиятельный социальный ресурс, несильно ему уступает YouТube, а блокировка в этих сетях для многих болезненна, потому что лишает кого-то дополнительного, а кого-то — основного заработка.
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За последнее время YouТube закрыл каналы ФАН, «Ньюсфронт», «Anna News», «Россия 24 Крым» и десятки каналов украинских и российских блогеров, которые озвучивали темы Украины, Сирии и других горячих точек.
Аккаунт интернет-телеканала «Царьград» YouТube заблокировал с формулировкой «без возможности восстановления», параллельно с «Царьградом» были закрыты и связанные с ним каналы «Новости Царьграда» и «Двуглавый орел».
Facebook и Twitter удалили свыше 300 учётных записей российского происхождения.