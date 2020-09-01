Украинский актер театра и кино, телеведущий Олег Филимонов рассказал, что тяжело пережил воссоединение Крыма с Россией в 2014 году. Он заявил об этом в интервью Дмитрию Гордону 1 сентября

«Крым. Отечество. Навсегда»: Зеленский вернет Крым, но с ним об этом не разговаривают заявил актер.

Он рассказал, что практически ни с кем из живущих в России коллег не общается, за исключением сатирика Михаила Жванецкого и актеров из театра «Квартет И».

Накануне, 31 августа, Филимонова представили в качестве кандидата в мэры Одессы от «Слуги народа». Такое решение было принято на съезде партии

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.