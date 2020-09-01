«Я воспринял это (события 2014 года. — Ред.) как удар обухом по голове. У меня в России было много знакомых, друзей, людей, с которыми я общался. Я там работал много, выступал, вел какие-то мероприятия. И я принял для себя жесткое решение: как бы меня туда ни приглашали, я отказался туда ездить. И с тех пор не ездил ни разу. Это моя принципиальная позиция», — заявил актер.
Он рассказал, что практически ни с кем из живущих в России коллег не общается, за исключением сатирика Михаила Жванецкого и актеров из театра «Квартет И».
Накануне, 31 августа, Филимонова представили в качестве кандидата в мэры Одессы от «Слуги народа». Такое решение было принято на съезде партии
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.