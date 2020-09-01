Глобальные социальные сети смогут стать полноценной демократической платформой для высказывания мнений только тогда, тогда люди утратят возможность быть неопознанными в сети. Такое мнение высказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян в интервью изданию Украина.ру

По словам Мирзаяна, самый главный минус соцсетей — это обезличивание, когда за ником не обязательно стоит тот, чье имя написано на странице.

Геворг Мирзаян: Контроль над медиапространством жизненно важен для американцев © РИА Новости, Нина Зотина

«Если в Facebook Мирзаян Геворг начинает какие-то вещи говорить, то я отвечаю за свои слова, а если в Facebook какой-нибудь Чебурашка2020 начинает кого-то оскорблять, то этот человек не отвечает за свои слова, потому что мы не знаем, кто скрывается за этим ником. С этой точки зрения Facebook, конечно, ведёт к деградации общества, потому что люди теряют понимание, что такое свобода и свобода слова», — считает эксперт.

При этом, уверен политолог, политической цензуры в сетях все равно не должно быть, исключение может составить только тот контент, который демонстрирует «обнажёнку и порнуху».

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

За последнее время YouTube закрыл каналы ФАН, «Ньюсфронт», «Anna News», «Россия 24 Крым» и десятки каналов украинских и российских блогеров, которые озвучивали темы Украины, Сирии и других горячих точек.

Аккаунт «Царьграда» YouTube заблокировал с формулировкой «без возможности восстановления», параллельно с «Царьградом» были закрыты и связанные с ним «Новости Царьграда» и «Двуглавый орел».

Facebook и Twitter удалили свыше 300 учётных записей российского происхождения.