По словам Мирзаяна, самый главный минус соцсетей — это обезличивание, когда за ником не обязательно стоит тот, чье имя написано на странице.
Это явление, по мнению эксперта, может повредить демократии, потому что демократия — это не «я имею право высказаться», а «я имею право высказаться и отвечать за свои слова».
«Если в Facebook Мирзаян Геворг начинает какие-то вещи говорить, то я отвечаю за свои слова, а если в Facebook какой-нибудь Чебурашка2020 начинает кого-то оскорблять, то этот человек не отвечает за свои слова, потому что мы не знаем, кто скрывается за этим ником. С этой точки зрения Facebook, конечно, ведёт к деградации общества, потому что люди теряют понимание, что такое свобода и свобода слова», — считает эксперт.
При этом, уверен политолог, политической цензуры в сетях все равно не должно быть, исключение может составить только тот контент, который демонстрирует «обнажёнку и порнуху».
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
За последнее время YouTube закрыл каналы ФАН, «Ньюсфронт», «Anna News», «Россия 24 Крым» и десятки каналов украинских и российских блогеров, которые озвучивали темы Украины, Сирии и других горячих точек.
Аккаунт «Царьграда» YouTube заблокировал с формулировкой «без возможности восстановления», параллельно с «Царьградом» были закрыты и связанные с ним «Новости Царьграда» и «Двуглавый орел».
Facebook и Twitter удалили свыше 300 учётных записей российского происхождения.