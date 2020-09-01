Отмечается, что самыми громкими возле здания парламента были зоозащитники, протестовавшие против законопроекта, который участники акции называют проектом «фармакологической мафии». По мнению активистов, такой законопроект не соответствует европейским нормам и представлениям о гуманности.
«Выделялся на площади перед Верховной Радой необычный прицеп с прозрачным помещением — первым прозрачным детектором лжи для депутатов. По словам организаторов этой акции, в первый день работы парламента их ноу-хау уже испытали несколько нардепов. И еще больше народных избранников готовы пройти тест в дальнейшем», — говорится в сообщении.
Третий митинг — это выступление переселенцев из Донбасса.