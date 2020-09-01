Активисты встретили депутатов Верховной Рады в первый день работы после парламентских каникул митингами. Об этом 1 сентября сообщает APnews

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«Выделялся на площади перед Верховной Радой необычный прицеп с прозрачным помещением — первым прозрачным детектором лжи для депутатов. По словам организаторов этой акции, в первый день работы парламента их ноу-хау уже испытали несколько нардепов. И еще больше народных избранников готовы пройти тест в дальнейшем», — говорится в сообщении.

Третий митинг — это выступление переселенцев из Донбасса.